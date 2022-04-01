مناظرة جهات التحقيق لجثة مسن لقى مصرعه في مشاجرة بالزيتون

كشفت جهات التحقيق، في واقعة مصرع مسن في مشاجرة مع جاره، حيث تبيّن من التحقيقات أن الجثة لشخص في العقد السادس من العمر يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات.

وتبيَّن من مناظرة جهات التحقيق، للجثة أن المتوفي لقى مصرعه نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله مسنًا مصابًا بحالة إعياء شديدة أثناء تشاجره مع جاره، وتوفي أثناء إسعافه بأزمة قلبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيَّن صحة الأخطار وأن المتوفي لم يتحمل المشاجرة وأصيب بأزمة قلبية حادة أسقطته ميتًا.