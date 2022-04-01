استقرار في أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالمزرعة لدى التجار

أسعار اللحوم اليوم.. استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلي والمزرعة اليوم الجمعة 1-4-2022.

وتستعرض "الدستور " بشكل يومي أسعار اللحوم الحمراء في المزرعة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم

استقر سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 61 جنيهًا للكيلو.

ثبت سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 62 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 62.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 68 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر اللحم البقري المستورد البرازيلي 68 جنيهًا للكيلو (وزن 450 كيلو).

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) 71 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) 73 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 250 كيلو) 77 جنيهًا للكيلو.

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كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 62.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 68 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر اللحم البقري المستورد البرازيلي 68 جنيهًا للكيلو (وزن 450 كيلو).

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) 71 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) 73 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 250 كيلو) 77 جنيهًا للكيلو كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 62.5 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 68 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر اللحم البقري المستورد البرازيلي 68 جنيهًا للكيلو (وزن 450 كيلو).

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) 71 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) 73 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 250 كيلو) 77 جنيهًا للكيلو