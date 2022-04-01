وزير الري: المنصة التعليمية «مودل» توفر التدريب إلكترونيا

وقع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اتفاقية تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمى لدى منظمة اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة ٨ سنوات من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن المركز يوفر دورات تدريبية عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

وأشار عبد العاطي إلى أن مركز التدريب الإقليمى يتمتع بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم "١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية".

وقال عبد العاطي، إن الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة تشتمل على موضوعات متنوعة في مجالات ("فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي"، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

كما تشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل "نظم الري الحديثة، إدارة المياه، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه".