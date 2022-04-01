الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتوعد بالرد على «الإجراءات العدائية» من جانب الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي دون رد، معربة عن أملها في أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.
وقال مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك " الروسية للأنباء اليوم الخميس، إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد".
وأضاف كوبرينتس، أن دول الاتحاد الأوروبي، ربما، سيفهمون أخيرًا أن المواجهة ليست في مصلحتهم"، مؤكدًا أن عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين.

موسكو بروكسل وزارة الخارجية الروسية روسيا

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