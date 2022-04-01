بريطانيا: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قريتين جنوب تشيرنيهيف

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قريتي "سلوبودا" و"لوكاشيفكا" الواقعتين جنوب مدينة "تشيرنيهيف"، وعلى طول أحد طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة وكييف.

وأضافت الوزارة - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة - أن أوكرانيا تواصل شن هجمات مضادة ناجحة ولكنها محدودة إلى الشرق وشمال شرق كييف.

وأشارت الدفاع البريطانية، إلى أن مدينتي "تشيرنيهيف وكييف" تتعارضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة، على الرغم من المزاعم الروسية بتخفيض نشاطها في المنطقتين.