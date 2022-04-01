الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تدعو واشنطن لوقف التلويح بعصا العقوبات

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة "كما هو الحال دائما، مصحوبة باتهامات وتخمينات لا أساس لها".

كما دعا السفير الروسي السلطات الأمريكية إلى وقف "التلويح بعصا العقوبات" التي تضرب الولايات المتحدة نفسها وحلفائها.

وقال في بيان نشر على صفحة السفارة الروسية في تيليغرام، إن "الإدارة (الأمريكية) تحاول مرة أخرى، إظهار موقفها المتصلب من خلال التوسيع المتهور لقوائم العقوبات غير المشروعة.. في الواقع، نحن نتحدث عن محاولات هدفها الحد من التطور التكنولوجي لبلدنا. لقد وصل الأمر إلى نقطة أن وزارة الخزانة الأمريكية تهدد الآن بفرض عقوبات على أي تعاون مع روسيا في المجال الفضائي، على الرغم من تأكيدات ناسا على ضرورة الحفاظ على الحوار".

وفي وقت أمس، سابق وسعت وزارة الخزانة الأمريكية، قوائم عقوباتها على روسيا لتشمل 13 فردا و21 شركة.

ووفقا لواشنطن، يتم فرض قيود على "الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا الروسي من أجل منع التهرب من العقوبات متعددة الأطراف غير المسبوقة للحصول على التقنيات الغربية الهامة".

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور عليهم دخول الأراضي الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: أن الجانب الروسي يوسع بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية، الذين يحظر عليهم دخول أراضي بلادنا، ردًا على العقوبات الواسعة أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، وعملًا بمبدأ المعاملة بالمثل.

وتابع البيان: “تسري القيود على القيادة العليا للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء الهياكل العسكرية للاتحاد الأوروبي، وأيضا الغالبية العظمى من نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون للسياسات المعادية لروسيا”، مُضيفًا: "نؤكد أن أي أعمال عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستقابل حتماً برد صارم".

وقف موسكو واشنطن عقوبات عصا العقوبات عقوبا

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وائل لطفي

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