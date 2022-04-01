الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

روسيا: تدمير 245 طائرة مسيرة أوكرانية و 1.8 ألف دبابة منذ بدء العملية العسكرية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف،  أن القوات المسلحة الروسية دمرت 245 طائرة مسيرة أوكرانية وأكثر من 1.8 ألف دبابة ومدرعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.


وقال كوناشينكوف في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 124 طائرة و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، و1826 دبابة ومدرعة، 195 راجمة صواريخ، 766 مدفعية ميدان وهاون، و1704 وحدة عسكرية خاصة".


وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

القوات المسلحة وزارة الدفاع منتصف روسيا روسيا اليوم وزير الخارجية وزارة الدفاع الروسية

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