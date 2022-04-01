الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا والهند تناقشان منصة معاملات بديلة عن الدولار واليورو

الدولار واليورو
الدولار واليورو

تدرس كل من روسيا والهند إمكانية إنشاء منصة معاملات بديلة للتجارة الثنائية مع التسوية بالعملات المحلية من الروبل الروسي والروبية الهندية، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ونقلت الوكالة عن صحيفة هندية "إيكونوميك تايمز" أن روسيا والهند تدرسان إمكانية إنشاء منصة معاملات بديلة للتجارة الثنائية مع التسويات بالروبل والروبية وذلك بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو والتي استهدفت نظام التعامل بين روسيا وباقي دول العالم.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن أحد مصادرها: "عرضت الهند عددًا من منصات المعاملات التي وافقت السلطات الروسية من خلالها على بروتوكول شبكة معين".

ومن المرجح أن يتم تثبيت نظام المدفوعات الجديد في المقر الرئيسي للبنوك المركزية لكلا البلدين.

وقالت الصحيفة إن النظام الجديد سيبدأ العمل به على الأرجح في غضون أسبوع.

سيضمن النظام النقل السلس لوثائق الاستيراد أو التصدير لصفقات الروبل الروبل بين الشركاء في الهند وروسيا، وفقًا للمصادر.

قد تختار الهند وروسيا نظام المراسلة المالية الروسي، وهو نظير لنظام سويفت بين البنوك لنقل المعلومات والمدفوعات، وفقًا لقناة بلومبرج.

ستتم مناقشة مسألة استخدام نظام الرسائل المالية خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنيودلهي التي بدأت في 31 مارس.

 

روسيا المركزى روسي زيارة الخارجية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف روبي بروتوكول

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