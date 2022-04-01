الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو بمجلس السيادة السودانى يسلم رئيس رواندا رسالة من البرهان

الفريق إبراهيم جابر
الفريق إبراهيم جابر

 سلم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق إبراهيم جابر، الرئيس الرواندي بول كاجامي، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن جابر التقى رئيس رواندا، واطلعه على التطورات التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية.
 


وبحث الجانبان مسيرة العلاقات المتميزة بين السودان ورواندا عبر العديد من الاتفاقيات بينهما.

 

 وفي وقت سابق،  أعلن وزير خارجية جنوب السودان ميك اييي دينق، عن أن النقاشات والمحادثات التي جرت مع حكومة السودان حول المقترح المقدم من الخرطوم، فيما يخص بروتوكولات الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان، خاصة توحيد القيادات والقوات، توصلت إلى تفاهمات تُسهم في حل مسألة بروتوكولات الترتيبات الأمنية.

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