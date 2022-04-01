البرهان: اتفقت مع محمد ديبى على العمل لحفظ أمن واستقرار الإقليم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنه اتفق مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد أدريس ديبي، على العمل سويا من أجل حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم، معربا عن شكره وتقديره لجمهورية تشاد حكومة وشعبا لاستضافتها لعدد من السودانيين اللاجئين.



وعقد البرهان وديبي، في انجامينا جلسة مباحثات مشتركة، استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين.





وقال البرهان، في تصريح صحفي عقب المباحثات، إنه أطلع ديبي على مجريات الأوضاع في السودان، كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية الخاصة بدول الجوار من أجل التنسيق المشترك في المواقف بما يحفظ أمن البلدين ويعزز الثقة.





وأضاف البرهان أن المباحثات ناقشت موضوعات القوات المشتركة والحدود بين البلدين، كما تطرقت للتهديدات من دول الجوار مثل ليبيا وأفريقيا الوسطى وغيرها.





وأكد أن العلاقات السودانية التشادية قديمة وراسخة ضاربة في جذور التاريخ، مشيرا إلى التداخل القبلي المتنوع والمتعدد.



وأوضح أن تشاد لعبت أدوارا مقدرة في دعم واستقرار السودان وآخرها جهودها في جوبا إبان مباحثات السلام السودانية.