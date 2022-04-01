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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-4-2022

اليورو
اليورو

يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية.

وارتفع سعر شراء اليورو اليوم الجمعة 1 إبريل 2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

 

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-4-2022

 

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 20.21 جنيه للشراء و20.46 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 20.28 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري نحو 20.22 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 20.23 جنيه للشراء و20.48 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 20.21 جنيه للشراء و20.46 جنيه للبيع.

 

سعراليورو اليوم في شركة مصر للصرافة

سجلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.35 جنيه للشراء و20.49 للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-4-2022

و يُقسم اليورو  إلى 100 سنت،  ويعد ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

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