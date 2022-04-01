شارع المعز يتزين بالفوانيس والزينه لاستقبال شهر رمضان (صور )

يُعد شارع المعز من الأحياء المصرية القديمة التي لها رائحة وروح حضرية مميزة، ويتميز المعز باختلاف الوافدين إليه من جميع دول العالم لذلك أجواء رمضان بداخله تختلف عن أي مكان داخل مصر، ويتهاتف الأهالي على شارع المعز طوال الشهر الكريم للاستمتاع بسماع المنشدين، ويحرص أصحاب المقاهي داخل أحياء المعز على ارتداء ملابس تعيش من خلالها الجو الرمضاني كما تعتلي الأغاني الرمضانية من داخل وخارج شارع المعز.

شارع المعز

وقامت "الدستور" بجولة ميدانية داخل المعز ورصدت الأجواء الرمضانية:

عندما تضع قدمك داخل شارع المعز ستشاهد أوراق الزينة معلقة في كافة أرجاء الحي، كما تشاهد التجار تفترش الفوانيس التي تخلف أشكالها وأحجامها بين تاجر لآخر أمام المواطنين، ويبدأ أصحاب المقاهي والمحلات في نشر أجواء رمضانية من خلال ملابسهم التي لها طابع رمضاني.

شارع المعز

ويتهاتف الكثير من الأهالي داخل أحياء المعز لشراء كافة المستلزمات المطلوبة للشهر الكريم والاستماع بالأجواء الرمضانية بداخلة التي بدأت قبل حلول الشهر الكريم بأيام، وتكتسي جميع الأحياء والمحلات والمساجد بالأنوار والزينة والفوانيس التي تنشر من خلالها روحانيات شهر رمضان الكريم.

شارع المعز

وينتشر في شارع المعز مع اقتراب شهر رمضان الكريم المنشدين الذي يجذب صوتهم العذب الأهالي ويلتفون حولهم للاستمتاع بالإنشاد الديني، وقال محمد سالمن أحد المتنزهين بشارع المعز، إن الأجواء الرمضانية داخل المعز تختلف عن أي مكان وذلك بسبب انتشار الزينة والفوانيس في كل أرجاء المكان، كما أن أصحاب المحلات التجارية يحرصون على نشر روحانيات الشهر الكريم بين الزائرين.

شارع المعز

وأضاف أن شارع المعز يوجد به جميع مستلزمات رمضان التي يحتاجها جميع البيوت المصرية خلال الشهر الكريم، وذكر أنه استمتع بجولته داخل المعز الذي يحتفظ بالروحانيات شهر رمضان القديمة.