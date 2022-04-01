الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شارع المعز يتزين بالفوانيس والزينه لاستقبال شهر رمضان (صور )

شارع المعز
شارع المعز

يُعد شارع المعز من الأحياء المصرية القديمة التي لها رائحة وروح حضرية مميزة، ويتميز المعز باختلاف الوافدين إليه من جميع دول العالم لذلك أجواء رمضان بداخله تختلف عن أي مكان داخل مصر، ويتهاتف الأهالي على شارع المعز طوال الشهر الكريم للاستمتاع بسماع المنشدين، ويحرص أصحاب المقاهي داخل أحياء المعز على ارتداء ملابس تعيش من خلالها الجو الرمضاني كما تعتلي الأغاني الرمضانية من داخل وخارج شارع المعز.

IMG_٢٠٢٢٠٣٣١_٢٢٥٣٣٧
شارع المعز

وقامت "الدستور" بجولة ميدانية داخل المعز ورصدت الأجواء الرمضانية:
عندما تضع قدمك داخل شارع المعز ستشاهد أوراق الزينة معلقة في كافة  أرجاء الحي، كما تشاهد التجار تفترش الفوانيس التي تخلف أشكالها وأحجامها بين تاجر لآخر أمام المواطنين، ويبدأ أصحاب المقاهي والمحلات في نشر أجواء رمضانية من خلال ملابسهم التي لها طابع رمضاني.

IMG20220331204715
شارع المعز

ويتهاتف الكثير من الأهالي داخل أحياء المعز لشراء كافة المستلزمات المطلوبة للشهر الكريم والاستماع بالأجواء الرمضانية بداخلة التي بدأت قبل حلول الشهر الكريم بأيام، وتكتسي جميع الأحياء والمحلات والمساجد بالأنوار والزينة والفوانيس التي تنشر من خلالها روحانيات شهر رمضان الكريم.

IMG_٢٠٢٢٠٣٣١_٢٢٥٣٢٩
شارع المعز

وينتشر في شارع المعز مع اقتراب شهر رمضان الكريم المنشدين الذي يجذب صوتهم العذب الأهالي ويلتفون حولهم للاستمتاع بالإنشاد الديني، وقال محمد سالمن أحد المتنزهين بشارع المعز، إن الأجواء الرمضانية داخل المعز تختلف عن أي مكان وذلك بسبب انتشار الزينة والفوانيس في كل أرجاء المكان، كما أن أصحاب المحلات التجارية يحرصون على نشر روحانيات الشهر الكريم بين الزائرين.

IMG_٢٠٢٢٠٣٣١_٢٢٥٣١٣
شارع المعز

وأضاف أن شارع المعز يوجد به جميع مستلزمات رمضان التي يحتاجها جميع البيوت المصرية خلال الشهر الكريم، وذكر أنه استمتع بجولته داخل المعز الذي يحتفظ بالروحانيات شهر رمضان  القديمة. 

IMG_٢٠٢٢٠٣٣١_٢٢٥٣٢١
شارع المعز
شارع المعز رمضان الزينة الفوانيس الأهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من طقس الجمعة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

عضو إدارة الحسين: المسجد يستقبل 16 مليون زائر.. وأول تراويح ستصلى به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»