الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رسالة خطية من الرئيس الرواندي للفريق عبد الفتاح البرهان

الرئيس الرواندي -
الرئيس الرواندي - عبد الفتاح البرهان

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق إبراهيم جابر، مساء الخميس، الرئيس الرواندي بول كاغامي بالقصر الرئاسي في العاصمة كيغالي حيث سلّمه رسالة خطية من الفريق عبد الفتاح البرهان تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واطلع عضو مجلس السيادة، الرئيس بول كاغامي على التطورات التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، وبحث الجانبان مسيرة العلاقات المتميزة بين السودان ورواندا عبر العديد من الاتفاقيات بينهما.

حضر اللقاء وزير الدولة بالخارجية الرواندية انشوتي ميناسيف، ومدير إدارة الإتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية السفير الزين إبراهيم والوزير المفوض علي حميدة، القائم باعمال سفارة السودان بالإنابة بالعاصمة كيغالي.

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