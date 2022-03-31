عودة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق إسكندرية الصحراوى عقب انقلاب مينى باص

تسبب اختلال عجلة القيادة من سائق مينى باص في انقلاب سيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ما أسفر عن إصابة 9 ركاب.

وأدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من حازم حسن اتجاه مناطق الهرم وفيصل وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من تسيير الحركة لطبيعتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 9 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.