وكيل «صحة الغربية» يتابع فعاليات القوافل الطبية بمركز طنطا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بمحافظة الغربية، القوافل الطبية المجانية بقرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا ، ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظة الغربية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وقال حميدة في بيان له، إن القوافل ضمت عدة تخصصات طبية، تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان والدفع بالوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لتخفيف العبء على المواطنين يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالغربية، أن قد تم تنظيم القافلة الطبية بقرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي على أكثر من 1900 حالة حالة بتخصصات المختلفة وإعطاء اللقاح لمستحقيه وتحويل الحالات التى تحتاج إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لاستكمال الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقرى المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.