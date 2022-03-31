الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: روسيا تعيد توزيع قواتها فى أوكرانيا بدلًا من الانسحاب

حلف شمال الأطلسي
حلف شمال الأطلسي

صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، بأن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد توزيع نفسها بدلًا من الانسحاب، وذلك وفق معلومات استخباراتية.

وتابع شتولتنبرج- حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- أن روسيا تحاول إعادة جمع قواتها وإمدادها وتعزيز هجومها في منطقة "دونباس" بالتزامن مع الاستمرار في الضغط على العاصمة "كييف" ومدن أخرى.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا من 24 من فبراير الماضي؛ ما أدى إلى فرار أكثر من 4 ملايين مواطن أوكراني من بلادهم.

في سياق متصل، طالب حلف (الناتو) الدنمارك، اليوم، بإرسال 800 جندي إلى لاتفيا في إطار جهود دعم الجناح الشرقي للحلف.

كانت رئيس وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، قد أعلنت قبل أيام عن استعدادها لإرسال قوات إلى لاتفيا في حال طلب الحلف ذلك، إلا أن الخطوة تتطلب موافقة البرلمان، حسبما أشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

يشار إلى أن لاتفيا تتشارك حدودها الشرقية مع روسيا، كما تتشارك أيضًا حدودها الجنوبية مع بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا.

حلف شمال الأطلسي القوات الروسية أوكرانيا

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وائل لطفي

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