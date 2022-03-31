لا يفوتك هذا المساء|تفاصيل الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان 2022.. قرار رئاسي بتدابير جديدة في سيناء

شهدت الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس الموافق ٣١ من شهر مارس، عددًا من الأحداث الهامة نرصدها لكم في التقرير التالي..

في رعاية الدولة.. أهالى مبادرة «سكن كريم»: هنصوم وإحنا مستورين ومطمنين على أولادنا

تغيرت شكل حياة العديد من أهالي القرى بعدما عملت مباردة حياة كريمة على تطويرها خلال الايام الماضية، ويستقبل الأهالي الامر بفرحة عارمة قبل بداية شهر رمضان الذي يعد من اهم الاشهر بالنسبة للجميع، إضافة إلى حالة الٱطمئنان التي سيطرت عليهم بعد التطوير وتوفير المبادرة لكل احتياجاتهم الأساسية من غذاءً يكفيهم طوال الشهر الكريم للتكملة (أضغط هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

يهتم الكثير بالتعرف على المسلسلات الجديدة التي ستعرض على شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان، فتزيد عمليات البحث عن الفنانين الذين يشاركون بأعمال خلال الشهر تعرض لأول مرة، ونقدم لكم من خلال ذلك التقرير مسلسلات رمضان عام ٢٠٢٢ للتكملة (أضغط هنا)



الرئيس السيسى يصدق على مد العمل بقرار فرض بعض التدابير فى سيناء

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار 130 لسنة 2022 والذي يتمثل في مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل 2022، وللتعرف على هذه القرارات (أضغط هنا)

تقرير إفريقى يشيد بمشروع العلمين الجديدة

عبرت أفريقيا عن اعجابها بمشروع تطوير وسط مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء ذلك خلال مجلة "كونستركشن ريفيو أون لاين" الأفريقية المتخصصة في البناء والعقارات في أفريقيا، وأشارت إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة مختلفة وسوف يجذب المزيد من الزوار والسياح وينشط حركة السياحة في مصر بشكل كبير خلال الأعوام القادمة للتكملة (أضغط هنا)



