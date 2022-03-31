الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى يشيد بمشروع العلمين الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أشادت مجلة "كونستركشن ريفيو أون لاين" الأفريقية المتخصصة في البناء والعقارات في أفريقيا بمشروع تطوير وسط مدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سوف يجذب المزيد من الزوار والسياح وينشط حركة السياحة في مصر.

وقالت المجلة: "لقد تم منح عقد لتقديم خدمات إدارة البناء لوسط مدينة العلمين الجديدة، وهو مشروع كبير متعدد الاستخدامات في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي لمصر، لشركة Hill International،  التتابعة لشركة City Edge Developers في مصر".

وعن تفاصيل المشروع، قالت المجلة: "يقع المشروع على مساحة 80000 متر مربع على واجهة بحرية رائعة مع شاطئ جميل والعديد من الأنشطة وخيارات الترفيه، ويتألف المشروع من ثلاثة أبراج سكنية ومبنى تجاري وبرج ضيافة ، كل منها يتكون من 30-40 طابقًا".

وأضافت: "مشروع تطوير وسط مدينة العلمين الجديد يعد أحد أبرز التطورات في مدينة العلمين والتي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم".

وتابعت المجلة: "سيتم تنفيذ مشروع وسط مدينة العلمين الجديد متعدد الاستخدامات على مرحلتين، ستتكون الأولى منهما من ثلاث مباني سكنية مكونة من 30 و 35 و 35 طابقًا، بالإضافة إلى مرافق وخدمات سكنية من ثلاثة طوابق، بمساحة بناء إجمالية قدرها 275000 متر مربع، وستتكون المرحلة الثانية من برج ضيافة مكون من 40 طابقًا وبرجًا تجاريًا من 40 طابقًا، مع منصة من ثلاثة طوابق تضم أماكن تجارية وتجارة التجزئة وخدمات تناول الطعام وغيرها من المرافق، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 215 ألف متر مربع".

وحول الفوز بالعقد، صرح وليد عبد الفتاح، نائب الرئيس الأول لمنطقة إفريقيا في هيل: "أن مشروع وسط مدينة العلمين الجديدة متعدد الاستخدامات كان فكرة طموحة لأعمال السياحة في مصر".

 وقال إن أبراج المارينا: "ستوفر غرف ضيوف فاخرة وأماكن إقامة على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط ​​بالمدينة، فضلًا عن سهولة الوصول إلى العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية في العلمين الجديدة".

وأوضح أن مسؤوليتهم، بصفتهم مدير إنشاء المشروع، هي ضمان أن المكون الحاسم للتطوير الضخم قد تم تشييده وفقًا للخطة ويلبي جميع الأهداف المالية والجدول الزمني والجودة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل في عام 2025.

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