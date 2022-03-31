الهند: الاقتصاد العالمى شهد صدمات متعددة أبرزها الصراع فى أوكرانيا

قال وزير الشئون الخارجية الهندي "إس جايشانكار" اليوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قد شهد "صدمات" متعددة في العامين أو الثلاثة الماضيين بفعل انتشار فيروس كورونا، وسيطرة طالبان على أفغانستان ومؤخراً الصراع في أوكرانيا.

وأعاد الوزير الهندي خلال أول منتدى للعقود المستقبلية الاستراتيجية بين الهند والمملكة المتحدة اليوم، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، التأكيد على موقف بلاده المتمثل في عدم التدخل بشكل كبير في الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

حيث قال جايشانكار، إن "المشاكل الحقيقية لم تأت بعد، بالتأكيد للجزء الذي نقع فيه من العالم، حيث نشهد تأثير الصراع على أسعار الطاقة والسلع"، مضيفاً أن "كل هذا له عواقب على بقية العالم ونحن نشهد ذلك".

ورفضت الهند حتى الآن اتخاذ موقف محدد بشأن الصراع في أوكرانيا، وامتنعت عن التصويت لعدة مرات في الأمم المتحدة.