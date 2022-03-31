الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى يطالب بإنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينية

عادل بن الرحمن العسومي
عادل بن الرحمن العسومي

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، حيث أكَّد البرلمان العربي أنه يمثل ذكرى خالدة تجسّد نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة والدفاع عن عدالة قضيته.

وأعاد البرلمان العربي التأكيد على ما جاء في كلمة عادل بن الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أمام الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا، والتي انتقد فيها المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، ومطالبته بمعايير عالمية موحدة في التعامل مع كافة القضايا لتحقيق العدالة الدولية.

وأضاف البرلمان العربي أن إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام تأتي في ظل ظروف خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق باستمرار قوة الاحتلال في سياساتها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس المحتلة.

بهذه المناسبة، دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته السياسية والقانونية والأخلاقية لرفض وإدانة السياسات الاستيطانية، التي تنفذها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكَّد البرلمان العربي موقفه الثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشددًا على أن نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجًا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.

البرلمان العربي المجتمع الدولي قضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية إنهاء احتلال مدينة القدس

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