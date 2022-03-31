الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

يُجسده أحمد بدير..«الاختيار3» يُخلد ذكرى المشير طنطاوي قاهر مخططات الجماعة الإرهابية

الاختيار
الاختيار

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ سباق الدراما الرمضانية 2022، ويأتي مسلسل “الاختيار3" في مقدمة الأعمال الدرامية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا خلال الموسمين السابقين.

فقد تناول الجزء الأول من العمل بطولات الشهيد العقيد أحمد المنسي وتناول الجزء الثاني بطولات الشرطة المصرية وشهدائها المختلفين في الكثير من الأحداث الإرهابية التي وقعوا ضحية لها.

وفي برومو تشويقي أطلقته الشركة المنتجة لمسلسل «الاختيار3»، أمس الأربعاء، ظهر الفنان أحمد بدير مُجسدًا شخصية المشير طنطاوي، ودوره البارز قبل ثورة 30 يونيو، والقائه البيان الذي أنقذ مصر من حكم جماعة الإخوان الارهابية.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية قصة مواجهة المشير طنطاوي لجماعة الإخوان الإرهابية، حفاظًا على البلاد.

وتولى المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، إدارة شئون البلاد في فترة عصيبة مرت بها البلاد بعد تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجح في الخروج بمصر من حالة الاحتقان التي عاصرتها بعد أحداث 25 يناير وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012.

وتولى الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، وكانت أولى قراراته إحالة المشير طنطاوي للتقاعد في أغسطس عام 2012 وبعد أسابيع قليلة من توليه الرئاسة، وتبدأ رحلة الشعب مع إسقاط نظام الجماعة الإرهابية وصولًا إلى ثورة 30 يونيو.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3» عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين، من بينهم: "أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم خالد زكى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مصر الإخوان مبارك الرئاسة المشير طنطاوي جماعة الإخوان الإرهابية مسلسل الاختيار الرئيس السيسي

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