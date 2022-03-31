أحمد جلال يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية نادى النيابة الإدارية

تقدم المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، المتحدث الرسمي باسمها، بأوراق ترشحه على مقعد المستشارين، في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 15 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية.

وشغل جلال عضوية مجلس إدارة النادي منذ العام 2009 لدورتين متتاليتين تولى خلالهما رئاسة لجنة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لنادى النيابة الإدارية، وحصد المرشّح على أعلى الأصوات في انتخابات النادي الأخيرة.

فيما قرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، على أن تجرى الانتخابات 10 يونيو المقبل.

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، إنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من ٢٥ وحتى ٣١ مارس من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى السابعة مساء.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعدا عن الذين اكتمل عطاؤهم و5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين "أ،ب"، و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة.