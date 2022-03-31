الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تحصل على صور خاصة من كواليس «يحيى وكنوز»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهي صنّاع أول مسلسل "أنيميشن" في مصر والوطن العربي "يحيي وكنوز" من 70% من مشاهد المسلسل، حيث يعكف المخرج محمد عيد، ومهندس الصوت إيهاب أمين، ورامي عيد، مدير وحدة الجرافيك في العمل على الانتهاء منه قبل انتهاء شهر رمضان المبارك 2022.

وسيكون مسلسل "يحيي وكنوز"، هو أول عمل "أنيمشين" كرتون في مصر، والوطن العربي، ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن في مصر على رأسهم الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ياسر جلال، وسامي مغاوري، والأطفال التي تجسد شخصية "يحيي وكنوز".

وعمل كل من الدكتور خالد غريب أستاذ آثار وحضارة مصر القديمة كلية الآثار جامعة القاهرة، دكتور عادل نصر الدين مدرس آثار وحضارة مصر القديمة كلية الآثار جامعة القاهرة، كمصادر رسمية، ومراجعة تاريخية في مسلسل "يحيى وكنوز".

يُجدر الإشارة إلى أن طرحت قناة "دي إم سي"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التغريدات المصغر "تويتر"، التريلر للمسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز"، الذي سيشارك فيه عدد كبير من نجوم مصر.

يحيي وكنوز

مغامرات يحيى وكنوز في رمضان 2022، وهي أول مسلسل "أنيميشن" يوثق حدثا حضاريا عظيما تم على أرض مصر، بمشاركة كِبار النجوم، من بينهم الفنانة إسعاد يونس والفنان أحمد السقا و الفنان ياسر جلال، والفنان عصام السقا والفنان أحمد العوضي والفنان أشرف عبدالباقي، والفنان علاء مرسي، والفنان سامي مغاوري، والأطفال زياد وبثينة (يحيى وكنوز).

يجدر الإشارة إلى أن المسلسل الكرتوني "يحيي وكنوز"، أول مسلسل أنيمشن في مصر، والوطن العربي، من إنتاج هاشتاج ميديا، وتأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد وإخراج شريط الصوت وأداء ممثلين عماد إسماعيل ومشرف عام على الإنتاج إسلام عبدالحكيم.

يحيي وكنوز مغامرات يحيى وكنوز مسلسل أنيميشن أول مسلسل انيميشن مسلسل يحيي وكنوز

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