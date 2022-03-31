الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يشهد احتفالية يوم اليتيم وتسليم مساعدات مالية لـ 5 عرائس أيتام

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شهد اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، احتفالية يوم اليتيم والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالنادى الاجتماعي بدمنهور لتكريم الأمهات المثاليات، وتقديم المساعدات للعرائس والاطفال الأيتام والمتفوقين علميا من الأيتام، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، ومحمد السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الحكيم وتقديم فقرات غنائية واستعراضية وفنية لأطفال الحضانة، ثم كلمة للواء هشام آمنة، والتى أكد خلالها على دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل، كما وجه الشكر لكل من يساهم فى رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام وعائلاتهم .

وقام اللواء المحافظ بتكريم عدد 4 أمهات مثاليات وقدم لهن ولكل أم مصرية كل الشكر والتقدير والتهنئة بعيد الأم، معربا عن سعادته الكبيرة لتكريم كل أم أسست وشيدت جيلاً واعياً ليقود وطننا مصر في يوم ما إلى مصاف الدول العظمى، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعد جزءا بسيطا؛ نظير ما قدمن من تضحيات وفداء من أجل تربية أجيال قادرة على تحمل تبعات المستقبل، كما يعد اعتراف بالجميل لكل أم مصرية وتكريم لكل أم وسيدة بحراوية، ساهمت فى بناء المجتمع بأكمله، وإنشاء الرجال وتربية الأجيال لبناء الأوطان.

وقام اللواء هشام آمنة بتسليم مساعدات مالية لعدد 5 عرائس أيتام بقيمه خمسة آلاف جنيه لكل عروسه  لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن، بالإضافة إلى توزيع ملابس جديدة على عدد 100 من الأطفال المستحقين إبتهاجاً بقدوم عيد الفطر المبارك.

كما قام اللواء المحافظ بتكريم عدد ۱۰ أطفال أيتام متفوقين علميا في مراحل التعليم المختلفة لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة تفوقهم الدراسي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية حاملاً لهم شعور الود والمحبة والاحترام، مؤكدا أن محافظة البحيرة بأكملها هي أسرة كبيرة لهم تقف خلفهم وتساندهم وتدعمهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

محافظة ملابس محافظ البحيرة التضامن المجتمع المدنى محدودي الدخل

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وائل لطفي

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