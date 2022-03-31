بوتين: بدء بيع الغاز الروسى بـ«الروبل» غدًا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول "غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، الأول من أبريل.

وقال الرئيس الروسي- خلال اجتماع بشأن صناعة الطيران اليوم الخميس: "نحن نقدم للمشترين من هذه البلدان غير الصديقة مخططًا واضحا وشفافًا حول طريقة الدفع مقابل الغاز الروسي، حيث يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لهذا الغرض"، مضيفا: "إن هذه الحسابات ستستخدم لدفع ثمن الغاز، الذي يتم توريده اعتبارًا من 1 أبريل من هذا العام".

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن الولايات المتحدة تحاول تحويل أوروبا إلى الغاز الطبيعي الأمريكي المسال باهظ الثمن، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة تقوض واشنطن القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.

وقال بوتين إن الأسواق العالمية تأخذ في الانخفاض، وقيمة الأسهم في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي تتصاعد، ورأس المال يتدفق إلى الولايات المتحدة، مما يحرم مناطق أخرى من العالم من موارد التنمية، مضيفا أن محاولات تحويل أوروبا إلى الغاز الطبيعي الأمريكي المسال باهظ الثمن تنتمي لهذه السلسلة من السياسات الأمريكية أيضا.

وأوضح الرئيس بوتين أن واشنطن تجبر الأوروبيين على دفع المزيد من المال، وتعمل على تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية وإخراجها من السوق العالمية، مشيرا إلى أن جميع العقوبات ضد روسيا كانت معدة سلفا لتُفرض في أي حال، وتابع: "إن أوروبا تواجه تراجعا صناعيا وفقدانًا للوظائف على نطاق واسع بسبب الإجراءات الأمريكية".

وفي السياق، قال بوتين: "إن الولايات المتحدة ستحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال خلق موجات جديدة من العجز العالمي"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تحاول إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا هي ثمن حق روسيا في الحرية والاستقلال والحفاظ على مصالحها وقيمها.