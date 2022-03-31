الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة بورسعيد تتسلم دفعه من لحوم صكوك الإطعام بإجمالى ٢ طن

بورسعيد تتسلم دفعة من لحوم صكوك الإطعام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، استلام دفعة من لحوم صكوك الإطعام، بإجمالي ٢ طن، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تقوم بتوزيع هذه الصكوك على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، طبقا للأولى فالأولى.

جاء ذلك بحضور الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

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وأكد المحافظ، أنه سيتم إيصال صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، وستكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "المحافظ"، جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الإطعام، سواء كانت لحوما أو سلعا غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
 

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جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

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وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اليوم الخميس، في حضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن، وكيل الوزارة، وأحمد والي، وكيل المديرية، وذلك في بداية زيارة نائب الوزير للمحافظة، لمتابعة وتفقد عدد من المواقع والأنشطة في قطاع التعليم.

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وخلال اللقاء بحث محافظ بورسعيد مع نائب الوزير، عدداً من الملفات والموضوعات التي تخص العملية التعليمية، بجانب الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وخطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022، لسنوات النقل والشهادات العامة، وغيرها من الموضوعات.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته، والحرص على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم.

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مجلس الوزراء وزارة الأوقاف لحوم مستوى الاول

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