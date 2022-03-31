اختتام ندوة «العربية للطاقة الذرية» التدريبية

اختتمت اليوم فاعليات الدورة تدريبية في مجال "الاتجاهات الحديثة نحو استخدامات الجسيمات النانوية في مجال الطب النووي للتشخيص والعلاج"، والتي شارك بها حوالي 25 مشاركا من مختلف الدول العربية، وتم تنظيمها بين الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية خلال الفترة 27-31 بمدينة القاهرة.

وهدفت هذه الدورة إلى تزويد المختصين من البلدان العربية بالمعارف الأساسية والتجارب العملية الحديثة المتعلقة بتطبيقات النانو المستقبلية والمتمثلة في تقنية توجيه الدواء باستخدام جسيمات النانو المرقمة بنظير مشع مناسب والقادرة على الوصول بسهولة إلى الخلايا المصابة دون حدوث أي نتائج سلبية، حيث أن جسيمات النانو المشعة تتميز بقدرتها على استهداف الخلايا المصابة وعلاجها بدقة.

وأشار الدكتور عمرو الحاج- رئيس هيئة الطاقة الذرية في حفل ختام الدورة اليوم إلى أهمية عقد هذه الدورة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين العلماء في الدول العربية، وكذلك فتح أوجه التعاون في هذا المجال بين البلدان العربية خاصة في مجالات الطب النووي.

كما أشار الأستاذ الدكتور يحيى الشخاتره- ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي لهذه الدورة بأهمية عقد هذه الدورة من حيث الطرق الحديثة في الاستخدام الآمن للتقنيات النووية والنانوية في المجالات الطبية والصيدلانية، وأن الهيئة العربية للطاقة الذرية على أتم الاستعداد لمزيد من عقد الدورات المتعلقة باستخدام التقنيات والتطبيقات النووية في العديد من المجالات الطبية والبيئية والزراعية.

كما أشارت الدكتورة عبير أمين، المنسق المحلي لهذه الدورة في كلمتها إلى المستوى العالي من المحاضرات والتطبيقات المخبرية التي تم تدريب المشاركين عليها أثناء انعقاد الدورة، وكذلك الزيارات الميدانية والتي شملت مستشفى علاج الأورام للأطفال 57357.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بحضور هذه الدورة التي سوف تساهم في تعاون مستقبلي بين الباحثين في مختلف الدول العربية في هذا المجال المستقبلي الواعد.