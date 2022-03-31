الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي بحلول شهر رمضان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء فيها: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها».

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وصول 120 ألف كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية ضمن قوافل "وصل الخير" التي تنفذها مؤسسة " حياة كريمة "، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

وشهد "الفقي" جانبا من توزيع تلك الكراتين على المستفيدين، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي مؤسسة " حياة كريمة"؛ لضمان وصول كراتين " وصل الخير " إلى مستحقيها من المواطنين الأكثر احتياجا، مثمنا جهود مؤسسة " حياة كريمة " في المشاركة المجتمعية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 

مستوى اليوم الأوقاف وزير الأوقاف مفتي سوهاج على رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع «إينى» وتذليل أى عقبات قد تواجهها

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

وزير العدل: سجلت شقتى بالشهر العقارى فى 6 سنوات.. تستغرق 37 يومًا حاليًا

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لأيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية

فلسطين تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وبيت لحم