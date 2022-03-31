محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي بحلول شهر رمضان

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وجاء فيها: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها».

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وصول 120 ألف كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية ضمن قوافل "وصل الخير" التي تنفذها مؤسسة " حياة كريمة "، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وشهد "الفقي" جانبا من توزيع تلك الكراتين على المستفيدين، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي مؤسسة " حياة كريمة"؛ لضمان وصول كراتين " وصل الخير " إلى مستحقيها من المواطنين الأكثر احتياجا، مثمنا جهود مؤسسة " حياة كريمة " في المشاركة المجتمعية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.