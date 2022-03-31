«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدًا الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 17

الإسكندرية 30 17

وادى النطرون 31 16

طنطا 32 16

شبين الكوم 33 17

دمنهور 32 16

بلطيم 31 16

مطروح 33 17

السلوم 34 17

سيوة 35 18

بورسعيد 31 15

دمياط 30 16

الزقازيق 33 17

المنصورة 33 17

الاسماعيلية 32 17

السويس 32 17

العريش 29 14

رفح 30 14

رأس سدر 29 18

نخل 29 18

نويبع 28 17

طابا 34 18

كاترين 28 10

الطور 32 17

شرم الشيخ 34 21

الغردقة 33 20

مرسى علم 35 21

الفيوم 34 13

بنى سويف 34 13

المنيا 35 14

أسيوط 35 14

سوهاج 36 16

قنا 36 16

الأقصر 37 18

أسوان 38 18

ادفو 38 19

أبوسمبل 38 19

الوادى الجديد 39 20

شلاتين 35 19

ابورماد 35 19

حلايب 36 18

رأس حدربة 36 18