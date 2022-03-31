مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية «صور»

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الخميس، أنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وعقد شكري وهويتفيلد جلسة مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، بحثت تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتحول الأخضر واستضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، وكذلك القضايا محل الاهتمام المشترك.

وعقد شكري ونظيرته النرويجية، مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكدا خلاله أهمية العلاقات الوثيقة بين مصر والنرويج، والعمل على تعزيزها.