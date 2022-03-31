الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية «صور»

جلسة مباحثات ثنائية
جلسة مباحثات ثنائية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الخميس، أنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

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وعقد شكري وهويتفيلد جلسة مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، بحثت تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتحول الأخضر واستضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، وكذلك القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وعقد شكري ونظيرته النرويجية، مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكدا خلاله أهمية العلاقات الوثيقة بين مصر والنرويج، والعمل على تعزيزها. 

وزير الخارجية مصر النرويج سامح شكري اقتصاد مباحثات ثنائية

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