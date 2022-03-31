بعد الاختراق وسرقة 600 مليون دولار.. «الدستور» ترصد أسعار العملات المشفرة

بعد اختراق لعبة الفيديو "أكسي إنفينيتي" التي تستخدم العملات المشفرة وبشكل خاص عملة "إيثريوم" المشفرة، وهي العملة الأكثر قيمة بعد عملة البيتكوين، وهذا الاختراق تسبب في سرقة 600 مليون دولار.

"الدستور" ترصد أسعار العملات المشفرة قبل وبعد الاختراق

قبل الاختراق كان سعر البيتكوين 47,243.00 دولار بعد الاختراق عاد للارتفاع وصل إلى 47,411.00 دولار.

قبل الاختراق كانت سعر عملة إيثريوم المستخدمة 3,405.38 دولارًا ولكن بعد الاختراق أصبح 3,434.30 دولارًا.

ولكن الانهيار من نصيب الريبيل كان سعره 0.86588 دولار وبعد الاختراق انخفض الريبيل بنسبة 0.20% إلى0.86757.

وسجلت عملة الدوج كوين قبل الاختراق بنسبة 1.55% إلى 0.145517 دولار وبعد الاختراق سجلت 145673 نسبة 1.37 %.

وكانت عملة بولكادوت بنسبة 1.34% إلى مستويات 22.79 دولار واستمرت في الارتفاع وصلت إلى 22.77 دولار بنسبة 2.30%.

ولكن استمرت في الزيادة حيث كان قبل الاختراق سعرعملة كاردانو بنسبة 1.97% لتسجل 1.2141 دولار واستمرت 1.277 دولار بنسبة 2.97% .

واستقر سعر عملة بينانس كوين الي 2.5% متخطية 443 دولارًا بدون تغير.

اللاعبين الفلبينيين غاضبون

ويذكر أنه عملية القرصنة التي اكتشفتها "سكاي مافيس" بعد 6 أيام من حصولها، هي واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفرة.

ووعدت "سكاي مايفس" باسترداد المبالغ المسروقة من اللاعبين أو بتسديدها لهم وبشكل خاص في الفلبين، ما يوفّر بعض الطمأنينة لهؤلاء ويضم الأرخبيل مئات الآلاف من هواة اللعبة.

وكشف اللاعب المقيم في مانيلا دومينيك لومابي إنّ بعض اللاعبين الفلبينيين غاضبون مما جرى. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتساعد شركتا "تشاين ألاسيس" و"إللبتك" المتخصصتان في تحليل سلاسل الكتل "سكاي مايفس" على محاولة إعادة بناء المسار الذي سلكته الأموال المسروقة.

ويؤكد أنّ العملات المشفرة تنتشر بشكل متزايد، تزامناً كذلك مع ازدياد البروتوكولات والحلول المُتاحة، لكنّ الرغبة في تقليص تكلفة المعاملات وفي تحقيق الأرباح تدفع الصناعة أحياناً إلى نسيان الأمن.