الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشارك في فعاليات المنتدى الثاني لبرلمان الشباب بغرب ووسط الدلتا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يشارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفد من شباب المحافظة، اليوم الخميس، في  فعاليات المنتدى الثاني لبرلمان الشباب  بغرب ووسط الدلتا بمحافظة الغربية وذلك إيماناً ودعماً لدور أبنائنا الشباب أمل مصر ومستقبلها.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود زكي  رئيس جامعة طنطا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

محافظ مطروح الشباب والرياضة فعاليات المنتدى وسط الدلتا القيادات الأمنية

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