«الصناعات التكاملية»: إنتاج السكر المحلي يقترب من 700 ألف طن

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 6 ملايين و640 ألف طن قصب سكر، وأن هذه الكمية أنتجت نحو 643 ألف طن و725 كيلو سكر حتى الآن، وفقا للتقرير الوارد من شركة السكر أمس الموافق 30 من مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي، ووجه وزير التموين شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.