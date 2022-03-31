«ما بحبش البصل».. أزمات مديحة كامل مع سمير سيف في «البشاير»

مسلسل "البشاير" يعد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرا منذ عرضه لأول مرة فى عام 1986، من بطولة الفنانة مديحة كامل، والفنان محمود عبد العزيز، ومن إخراج سمير سيف، والكاتب وحيد حامد.

وقد شهد المسلسل الكثير من الكواليس والتفاصيل، حيث كانت الفنانة مديحة كامل غضبت بشدة لدرجة أنها اعتذرت في البداية عن القيام بالدور، عندما خرج المخرج سمير سيف في حوار صحفي قائًلا: "إن اختياره للفنانة مديحة كامل جاء لأن البطلة عندها أربعين سنة، ومديحة نفس السن، فقرأت مديحة الحوار وهي ذاهبة إلى موقع التصوير والغضب يسيطر عليها، فقالت أنت اخترتني علشان عمري أربعين سنة، أنا عندي 37 سنة وأنا باعتذر عن الدور".

وتركا المخرج والكاتب الفنانة مديحة كامل إلى أن هدأت لأنهما كانا يعرفان أنه مجرد غضب وسينتهي سريعًا، بمجرد معرفتها من المقصود بالجملة التي قيلت، وانتهى الخلاف وعادت للاستوديو، ولكن ما زالت مديحة غاضبة من المخرج.

وبحسب ما جاء في كتاب"أساطير الدراما" للكاتب محمد مسعود، الصادر عن دار “ريشة” للنشر والتوزيع، أن هناك واقعتين حدثتا في المسلسل بسبب غضب مديحة كامل من مقولة المخرج سمير سيف، وقد جاءت الواقعتين فى مشهدين.

الأول: وهو تصوير مديحة كامل خلال وقعها في الترعة بسبب الجرار الزراعي بـ"أبو المعاطي" الذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبد العزيز، فرفضت كامل أن تقع فى الترعة، وقالت: مش هانزل الترعة" وعندما حاول المخرج أن يفهمها الحتمية الدرامية التى تفرض نزولها، فقالت "خلاص اعملوا حفرة ويملئها مياة معدنية أنا ما بنزلش الترع" وتم توقف تصوير المشهد، ولكن الأزمة انتهت ببدء "الشوت" وقد أخرجاها على حافة الترعة ومرت الأزمة بسلام.

وأما عن الواقعة الثانية: فى ديكور المنزل الفلاحي لأسرة" أبو المعاطي" كان من المفترض أن يحضر أبو المعاطى وشقيقه عبدالهادي الفتاة الغارقة في الترعة التي كانت في حالة الإغماء، والطبيعي أن المنزل الفلاحي يوجد به بصل وأقرب ما يكون الشخص مغمًا عليه فيأتي أصحاب المنزل بدش بصلة وتقريبها من أنفه حتى يستفيق، وهذا المفترض أن يحدث فى المشهد إلا أن مديحة كامل رفضت وقالت لمساعد المخرج: "قول للأستاذ أنا مابحبش البصل ومش بحب اشمه.. خليهم يفوقوني بطريقة تانية".

وقد اقترح أحد الحضور من طاقم العمل أن يتم فتح البصلة وتفريغ ما بها ويوضع منديلًا معطرًا وتستنشقه مديحة بدلا من رائحة البصل.