«الرعاية الصحية»: 3.3 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه يتم تشغيل المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء من خلال مستشفيين إضافة إلى 12 مركز ووحدة طب أسرة، مضيفًا أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 60 ألف مواطن بنسبة أكبر من 70% من إجمالي سكان المحافظة حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التطوير والإنجاز بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف السبكي، أنه سترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء بعد اكتمالها على 23 مركز ووحدة طب أسرة يعملون بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منها "شرم الشيخ الدولي، طابا المركزي، دهب المركزي، رأس سدر، سانت كاترين"، وغيرها من المستشفيات المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

وتابع: أنه تبلغ إجمالي تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، تشمل 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وبدوره أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، عن تسجيل 106 ألف و491 مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن ذلك بمعدل تسجيل أكثر من 90% من مواطني المحافظة ضمن المنظومة الجديدة، ومشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.

وشملت الجولة التفقدية، اليوم، تفقد وحدة طب أسرة رأس مسلة بجنوب سيناء، والأقسام المختلفة بعد تطويرها، والتي تضم عيادتين رعاية أساسية لتقديم خدمات طب الأسرة وخدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال، فضلاً عن عيادة أسنان ومعمل دم ومعمل طفيليان، والتي من المقرر أن تقدم خدمات الرعاية الأولية لعدد من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى رأس سدر بالمحافظة، والتي تبلغ المساحة الكلية لها 4,475 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 93 سرير، حيث تضم (16 سرير طوارئ، 46 سرير داخلي، و11 سرير رعاية مركزة، 8 حضانات، 12 سرير للغسيل الكلوي)، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

وشملت أيضًا، تفقد وحدة طب أسرة رأس سدر، والتي تضم عيادات في تخصصات مختلفة وهي "الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان"، فضلًا عن معمل دم ومعمل طفيليات وصيدلية، إلى جانب تفقد وحدة طب أسرة أبو صويرة، بأقسامها المختلفة التي تتضمن أقسام "الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية".

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات؛ (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، أسوان).