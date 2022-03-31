وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقارى مدينة نصر

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري مدينة نصر، وذلك بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة.

وأجرى وزير العدل جولة تفقدية لمركز الخدمات الرقمية بصحبة وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة.

ونظمت وزارة العدل الثلاثاء الماضي، مؤتمرًا صحفيًا لعرض تعديلات القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وأكد وزير العدل أنه سيتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر العقاري طبقًا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من يوم 8 مايو المقبل، موضحًا أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وجاهزة للإصدار.