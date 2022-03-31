الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب والاستيلاء على 150 ألف جنيه

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بطريق أوتوستراد المعادي، بعد إيهامه بإلحاقه ضمن الضباط المتخصصين، والاستيلاء منه على مبلغ قدره 150 ألف جنيه، لجلسة 24 أبريل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.

محكمة جنايات القاهرة محاكم التجمع الخامس قتل شاب أوتوستراد المعادي 150 ألف جنيه المستشار سامي محمود زين الدين

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