الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعاون بين «الرقابة النووية» و«البحوث الفلكية» في تبادل الخبراء والخبرات

“الرقابة النووية”
“الرقابة النووية” و “البحوث الفلكية”

وقع الدكتور سامي شعبان عطا الله رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور جاد محمد القاضي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للبيانات ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس 31 مارس 2022، مذكرة تفاهم لتبادل الخبراء والخبرات في مجالات التعاون المشترك.

بموجب مذكرة التفاهم سالفة الذكر، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال شبكات الرصد لتطوير البرمجيات والخوارزميات لتحليل وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وتطوير أنظمة اتصال مؤمنة، وكذلك نمذجة وانتشار الانبعاثات.

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، والتي من شأنها أن تؤدى إلى توافر قاعدة لتبادل الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والبيانات ذات الصلة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(‌أ) تبادل المعلومات التقنية والوثائق في المجالات ذات الصلة.
(‌ب) إعداد وتنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية.
(‌ج) تبادل الزيارات والخبراء؛ للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.
(‌د) القيام بدراسات مشتركة.

تعاون الرقابة النووية البحوث الفلكية الخبراء الخبرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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