الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى إمبابة

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع العامل بدائرة قسم شرطة إمبابة غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.