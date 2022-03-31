الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق ورشة فى الصف

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة إسفنج بشارع المعهد الديني أمام مركز شباب الصف جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة اسفنج بشارع المعهد الديني أمام مركز شباب الصف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية حريق ورشة إسفنج المعهد الدينى مركز شباب الصف

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وائل لطفي

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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق ورشة فى الصف

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