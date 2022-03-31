الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس النواب الليبي والوكالة الألمانية للتعاون يبحثان مشروع منتدى الحكم المحلي

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

بحث رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي، إدريس عمران، مع فريق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون GIZ، التي تعمل على تقديم الدعم الفني المتعلق بملف الحكم المحلي واللامركزية في ليبيا، إطلاق مشروع منتدى الحكم المحلي الذي تعمل عليه الوكالة مع السلطات التنفيذية منذ سنوات لدعم التحول إلى اللامركزية.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية، أن الاجتماع كان عبر التقنية الافتراضية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة من المشروع تستهدف مشاركة السلطة التشريعية.

منتدى الحكم المحلي الوكالة الالمانية للتعاون النواب الليبي

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