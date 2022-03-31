مجلس النواب الليبي والوكالة الألمانية للتعاون يبحثان مشروع منتدى الحكم المحلي

بحث رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي، إدريس عمران، مع فريق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون GIZ، التي تعمل على تقديم الدعم الفني المتعلق بملف الحكم المحلي واللامركزية في ليبيا، إطلاق مشروع منتدى الحكم المحلي الذي تعمل عليه الوكالة مع السلطات التنفيذية منذ سنوات لدعم التحول إلى اللامركزية.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية، أن الاجتماع كان عبر التقنية الافتراضية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة من المشروع تستهدف مشاركة السلطة التشريعية.