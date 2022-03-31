تنطلق السبت المقبل.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يبحث العديد من أولياء الأمور عن المعلومات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتى سوف تبدأ يوم السبت المقبل بالتزامن مع أول يوم رمضان، في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الامتحانات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي.

_ يتم دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط.

_ الامتحان في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022.

_ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

_توضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة.

_لكل مدرسة امتحان منفصل.

_ تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

_ اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.

_تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

الدروس التي تأتي في الامتحان

- اللغة العربية حتى موضوع كتابة تقرير عن رحلة.

- إنجليزي حتى الوحدة الـ 10.

- رياضيات حتى درس الكسور المتكافئة.

- علوم حتى نشاط تكوين الوقود الحفري.

- دراسات حتى درس السياحة واقتصاد بلدنا.

- المهارات حتى درس السلامة في المنزل.

- تكنولوجيا حتى درس مهارات حل المشكلات.

- الدين حتى درس شكر النعم.

وكان قد وجه أحمد غالي، معلم لغة عربية على الجروب الرسمي لطلاب الصف الرابع الابتدائي، نصائح للأمهات قبل امتحان الصف الرابع الابتدائي الذي ينطلق السبت المقبل.

وقال: "الترم قصير جدا جدا جدا وطبعا منهج العربي كبير.. فحضرتك تقدري تركزي مع ابنك أو بنتك على 3 حاجات ف المنهج أولا الأساليب (النحو)، وده سهل.. التعبير تشتغلي معاه على أنواع التعبير وهي المعاني الموجودة في معجمي الصغير آخر الكتاب".

وأضاف: "المتبقي من الدروس الخاصة بجزء القراءة الكثير لا بد من حكيها للأطفال كحدوتة وليس سؤال وجواب، ولا بد من تدريب الطلاب على حل المتحرر كثيرًا".