الإماراتي محمد الكندي ضيف شرف مسلسل «العائدون» أمام أمير كرارة

يشارك الفنان الإماراتي محمد الكندي في المسلسل الدرامي الجديد "العائدون" للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وأوشك محمد الكندي على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "العائدون"، حيث يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل من خلال شخصية دكتور يعمل بأحد المعامل الكيميائية.

محمد الكندي

ويعرض مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة على مدار أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر عرضه بشكل حصري عبر قناة DMC الفضائية، وDMC دراما، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "واتش إت" الرقمية.

ومن المقرر أن تعلن إدارة قناة DMC الفضائية عن مواعيد عرض المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

قصة وأحداث مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الفترة من 2018- 2020 ويتناول العمل كواليس هذه الأحداث، وترصد محاولة إحباط تمويل الجماعات الإرهابية للحد من الإرهاب في مصر في تلك الفترة، كما ترصد العديد من المتغيرات في المنطقة العربية وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة ويجسد النجم أمير كرارة دور شخصية أمنية مسئولة عن أحد الملفات الأمنية.

أبطال مسلسل “العائدون”

ويشارك في بطولة مسلسل العائدون عدد كبير من نجوم الفن بجانب النجم أمير كرارة وهم:

النجمة أمينة خليل.

الفنان محمود عبدالمغنى.

الفنان محمد فراج.

الفنانة جيهان خليل.

الفنان إسلام جمال.

الفنان نبيل عيسى.

الفنان محمد عز.

الفنانة هاجر الشرنوبى.

الفنان ميدو عادل.

الفنان صبرى عبدالمنعم.

الفنان محمد ممدوح (ضيف شرف).

الفنان هاني رمزي (ضيف شرف).

الفنان أحمد الأحمد.

الفنان جنيد زين الدين.

المسلسل من تأليف باهر دويدار.

وإخراج أحمد نادر جلال.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل العائدون تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل على قدم وساق، حيث عاد صناع العمل إلى القاهرة بعد تصوير لمدة تجاوزت الـ10 في دولة بلغاريا.