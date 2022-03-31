الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس أوكرانيا يستدعى سفيرى بلاده فى المغرب وجورجيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدبلوماسيين والملحقين العسكريين إلى زيادة جهودهم حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على المزيد من الأسلحة والضغط لتعزيز العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطابٍ بالفيديو- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس- إن "هناك من يعمل مع الجميع للدفاع عن الدولة حتى تتمكن أوكرانيا من كسب مستقبلها.. نحن نقدر عمل كل من هؤلاء، وهناك من يضيعون الوقت ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم". 

وأضاف: "لقد وقَّعت اليوم على المرسوم الأول لاستدعاء مثل هؤلاء الأشخاص مثل سفيري أوكرانيا لدى المغرب وجورجيا".

كما خاطب الرئيس الدبلوماسيين، مشددًا على أنه "إذا لم تكن هناك أسلحة ولا عقوبات ولا قيود على الأعمال التجارية الروسية، فيمكنهم البدء في البحث عن وظيفة أخرى".

وأضاف زيلينسكي: "إنني أتطلع إلى نتائج ملموسة في الأيام المقبلة من ممثلينا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا".

وأكد زيلينسكي أنه يتوقع نفس النتائج من الملحقين العسكريين، قائلًا: "أتوقع نفس النتائج من الملحقين العسكريين في الأيام المقبلة، الجبهة الدبلوماسية هي واحدة من الجبهات الرئيسية، ويجب على كل شخص هناك أن يعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لمساعدة الجيش".

كييف جورجيا المغرب الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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