مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما و أصيب آخر في انهيار بئر عليهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمركز ساحل سليم بأسيوط .

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية الشامية بانهيار بئر على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضبط المركز والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص انهيار بئر على 3 أشخاص بداخلها أثناء تنقيبهم للبحث عن الآثار وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج "عبد الرحمن. ع" 21 عامًا، و"محمود. ع. س" 36 عامًا جثتين هامدتين مقيمان قرية الشامية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي، كما تم استخراج "محمود. م. ي" مصاب وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.