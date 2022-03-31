لافروف: أي انتشار عسكري لحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن أي انتشار عسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" في آسيا الوسطى أمر غير مقبول.

وقال لافروف -في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان-: "كما ذكرنا سابقا، إن أي نشر لأي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالدرجة الأولى في آسيا الوسطى، أمر غير مقبول".

وأوضح أن هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.