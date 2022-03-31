الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعلق إلزام مواطنيها فوق سن الستين بالتطعيم ضد «كورونا»

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، تعليق إلزام المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بالحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، في أحدث تعديل تعلنه الوزارة على خلفية انخفاض حالات الدخول للمستشفى بين هذه الفئة التي كانت تسبب عبئا على النظام الصحي في اليونان.
وقال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس إنه تقرر أيضا وقف الغرامات التي تم فرضها في وقت سابق لأن هذه الفئة العمرية كانت تثقل كاهل نظام الصحة الوطني، بحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية.
وأضاف بليفريس أن الوزارة تدرس طرقا لتحفيز الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما على التطعيم، كما أكد أنه ستتم مراجعة جميع الإجراءات الملغاة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الوقت المناسب.

أثينا كوفيد-19 اليونان

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