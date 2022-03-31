الصين تكشف تفاصيل جديدة حول حطام الطائرة المنكوبة

قال رئيس مكتب سلامة الطيران في الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، تشو تاو، إن أكثر من 40 ألف قطعة من حطام طائرة شركة طيران شرق الصين التي تحطمت مؤخراً في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين قد تمت استعادتها حتى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف تشو -خلال مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس- أن معظم قطع الحطام نُقلت إلى موقع تخزين من أجل فرزها وإجراء المزيد من الفحوصات لها، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة البحث بلغ قرابة 10 ملايين متر مربع.

واستخدمت خلال عمليات البحث والإنقاذ واسعة النطاق، 216 شاحنة إطفاء و16 طائرة بدون طيار.

كانت الطائرة من طراز بوينغ 737 قد تحطمت خلال رحلتها من مدينة كونمينغ إلى مدينة قوانغتشو، لتسقط في منطقة جبلية في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي في 21 مارس الجاري، ما أدى إلى مصرع 132 شخصًا كانوا على متنها، بما فيهم 123 راكبًا و9 أعضاء بطاقم الطائرة.