اليوم.. الحكم على أيمن منصور ندا في «سب وقذف إعلاميين»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الخميس، الحكم على أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين.

حملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أيمن منصور أحمد ندا، 49 سنة، مقیم حدائق الأهرام في الجيزة يعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة، أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات.

سب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنًا

وتابع سب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين والمتاح للكافة بأن وجه لها الألفاظ المبينة ببند الاتهام الثاني والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح القرار أنه قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق، والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.