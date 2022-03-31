انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 31-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 31-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع انخفاضاً ملحوظاً خلال فترة التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الدولار 18.27 جنيه بانخفاض 6 قروش عن تعاملات نهاية أمس الأربعاء، وذلك نتيجة إيداع 5 مليارات دولار جديدة من السعودية في البنك المركزي المصري، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى من الدولار وتوفيره بالبنوك، مع متابعة البنك المركزي لمعدلات أسعار الصرف يومياً بالبنوك وشركات الصرافة.



سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 31-3-2022 مقابل الجنيه

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18,27 جنبه بينما بلغ سعر الدولار للبيع 18,37 جنبه خلال التعاملات الصباحية.



سعر الدولار فى مصر بالبنوك الحكومية مقابل الجنيه



سعر الدولار فى مصر، وانخفض سعر الدولار في البنوك الحكومية ومنها البنك الاهلي المصري وبنك مصر، وبلغ 18.25 جنيه للشراء فيما جاء سعر الدولار للبيع 18,35 جنبه بانخفاض خمسة قروش.



كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنكى الإسكندرية والقاهرة

18.22 جنيها للشراء بينما بلغ 18.32 جنيها للبيع.



أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية مقابل الجنيه للشراء والبيع



فى السياق، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنكى قناة السويس، والمصرف المتحد، عند

18,23 جنيه بينما بلغ 18,33 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدولار للشراء في البنك التجارى الدولى CIB، وينك ىبلوم عند 18,23 جنيه وجاء بسعر 18,33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصر للشراء والبيع

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى العربى الإفريقي الدولى

18,22 جنيه بينما بلغ 18.32 جنيه للبيع.

وأيضا جاء سعر الدولار للشراء فى كريدى اجريكول 18,27 جنيه بينما بلغ 18,32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار للشراء في بنك HSBC بمستوى 18,22 جنيه بينما بلغ 18.32 جنيه مصريا للبيع.

كما جاء سعر الدولار للشراء فى مصرف أبوظبي 18,30 جنيه، بينما بلغ 18,38 جنيا للبيع محققاً أعلى معدل خلال التعاملات.